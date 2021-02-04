اصطدم بعدة مركبات على الدائري الجنوبي ولم يتوقف.. في قبضة مرور الرياض

المرور: جارٍ استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في النظام

تَمَكّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي دون التوقف في موقع الحادث.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر: يجري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

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04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 08:59 AM

المرور: جارٍ استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في النظام

اصطدم بعدة مركبات على الدائري الجنوبي ولم يتوقف.. في قبضة مرور الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَمَكّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد المركبة الذي اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي دون التوقف في موقع الحادث.

وقال المرور عبر حسابه على تويتر: يجري استكمال إجراءات الحادث وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.

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