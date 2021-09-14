فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب ينجح في علاج "سبعيني" في حالة ورم متأخرة

عانى من تَبِعاته ومنتشر في القولون والكبد.. حالة فقدان تامّ للوعي ومؤشراتٌ حيوية ضعيفة

تمكّن فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من اكتشاف ورم منتشر بالقولون، لم يكن على علم به مريض "سبعيني"، أجريت له عملية استئصال للورم، وأورام ثانوية أخرى بالكبد، إضافة إلى علاج التسمم الدموي.

وقال الدكتور "عوض الله مطر" استشاري الجراحة ورئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريض أُدخِل قسم الطوارئ، وهو في حالة فقدان تام للوعي، ومؤشرات حيوية ضعيفة؛ نتيجة نمو ورم سرطاني انسدادي في القولون المستعرض، وانتشار أورام ثانوية في الغشاء البريتوني والكبد؛ أدت إلى حدوث تسمم دموي حاد بسبب تأخره في العلاج، إضافة إلى أنه مصاب أيضًا بأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر والشلل الرعاش.

وأضاف الدكتور "مطر" أن المريض أُنعِش بالأدوية التحفظية، وقُدّمت له الإسعافات الأولية، ووُضع كذلك على جهاز التنفس الاصطناعي، وقد أدت هذه التدابير العاجلة إلى تحسين مؤشراته الحيوية.

وأشار إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها، كشفت وجود ورم سرطاني بالقولون، تسبب في حدوث انسدادات نتج عنها انتفاخ للبطن، وبينت النتائج أيضًا العديد من الأورام المنتشرة في الكبد، وأدت إلى انخفاض مستوى ونسبة الهيموجلوبين في الدم.

وأفاد الدكتور "مطر" بأن المريض أُخضع لعملية تم فيها استئصال ورم القولون، وإيقاف النزيف الكبدي وإزالة كل الدمامل المنتشرة به، ثم نُقل بعدها للعناية المركزة لاستكمال العلاجات التحفظية ومتابعة مؤشراته الحيوية ومراقبته على مدار الساعة، وتكللت العملية التي استغرقت ساعتين بالنجاح ولله الحمد، وتحسنت الحالة الصحية للمريض بشكل جيد؛ إذ تخلص من التنفس الاصطناعي بعد استقرار مؤشراته الحيوية، وتم عرضه على فريق من استشاريي الأورام بالمستشفى لمتابعة حالته وتقديم كل الحلول العلاجية المناسبة له بعد العملية الجراحية واستقرار حالته الصحية.