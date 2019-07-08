عبر الابتعاث.. ملحقية إيرلندا تقدم برامج الزمالة الطبية والبكالوريوس في الطب

دعمًا للتخصصات الطبية الدقيقة التي تتناغم مع متطلبات ورؤية المملكة 2030

ضِمن الجهود التي تقوم بها الملحقية الثقافية في جمهورية إيرلندا في دعم التخصصات الطبية الدقيقة والنوعية التي تتناغم مع احتياجات ومتطلبات ورؤية المملكة العربية السعودية؛ فقد تمكّنت من حجز مقاعد طبية خاصة للسعوديين في مختلف التخصصات.

وبيّن الملحق الثقافي في جمهورية إيرلندا الدكتور "عبدالله بن محمد الضلعان"، أن الملحقية استطاعت بعد عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الإيرلنديين في الجامعات والكليات الطبية؛ أن تحصل على عدد كبير من المقاعد الطبية، ولأول مرة على مستوى إيرلندا؛ تكون متاحة للسعوديين من خلال برنامج الابتعاث.

وعبّر "الضلعان" عن تقديره وشكره وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ على دعمه وتشجيعه وتوجيهاته بفتح التقديم خلال هذه الفترة؛ وذلك حرصًا منه على عدم ضياع الفرصة والمقاعد على السعوديين، وأيضًا الشكر للدكتور حاتم بن حسن المرزوقي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، على اهتمامه وحرصه على حسن سير العمل.

كما شكر وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، على جهودها المتواصلة ومساهمتها في تعزيز البرامج الطبية النوعية وفريق العمل الذي يعمل معها بجهد وإخلاص.

وأكد الملحق الثقافي في إيرلندا، أن التقديم على برامج التدريب الطبي في إيرلندا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري، دُشّن الخميس الماضي ولمدة عشرة أيام، ومن خلال البوابة يستطيع المتقدم اختيار التخصص وفق الشروط المعلنة؛ مطالبًا المتقدمين بالالتزام بالشروط وتقديم المستندات التي تدعم الطلبات.

وبيّن الدكتور "الضلعان" أن الملحقية الثقافية تتابع باهتمام، وتسعى لمدّ التعاون مع كليات الطب في الجامعات الإيرلندية وأيضًا الكلية الملكية للجراحين والكلية الملكية للأطباء، وكذلك المستشفيات التخصصية؛ لضمان مقاعد لتدريب الأطباء والطلاب السعوديين؛

موضحًا أنه تم حجز مقاعد في تخصصات طبية دقيقة نادرة على سبيل المثال الطب التلطيفي، الغدد الصماء، جراحة الكلى، العناية المركزة للأطفال، جراحة القلب وغيرها من التخصصات الفريدة.

وأشار الملحق الثقافي إلى أن تعميق التعاون مع الجهات التعليمية الطبية المعنية في إيرلندا؛ يأتي متوافقًا بما يخدم خطط وتوجهات بلادنا الغالية لتوطين التخصصات الطبية بالكفاءات النوعية ودعم تدريب الأطباء السعوديين؛ مما يساهم في تعزيز الدور الاقتصادي والصحي وأيضًا الاجتماعي في سد النقص في التخصصات الطبية.