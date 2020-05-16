النرويج: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ارتفع عدد الإصابات إلى 8221

سجلت النرويج، اليوم، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة، مفيداً أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.