النرويج: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ارتفع عدد الإصابات إلى 8221

سجلت النرويج، اليوم، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة، مفيداً أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 03:12 PM

ارتفع عدد الإصابات إلى 8221

النرويج: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت النرويج، اليوم، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة، مفيداً أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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