الأردن تُسجّل 8 إصابات جديدة بالمتحور "أوميكرون"

سجّلت الأردن 8 إصابات جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.



وأفاد مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي، بأن مجموع الحالات المؤكدة المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل لـ802 حالة، مؤكدًا أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات مصابة تباعاً.