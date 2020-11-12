"مدني جدة" يباشر حريقاً في مستودع شحن بحي الفيحاء

الفرق نجحت في محاصرة النيران وتعمل على إخمادها

تباشر فرق الدفاع المدني بجدة حريقاً بمستودع شحن بحي الفيحاء، حيث نجحت الجهود في محاصرة الحريق، وتعمل الفرق على إخماده بشكل كامل، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.



جاء ذلك في تغريدة للدفاع المدني السعودي، عبر حسابه بموقع "تويتر.



