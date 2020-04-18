اخر مستجدات كورونا من فرنسا والنمسا وبلجيكا وأوكرانيا.. "الجائحة" تتواصل

الفيروس أودى حتى الآن بحياة 154,726 حول العالم والمتعافون 578,964

تواصل دول العالم تحديث أرقامها المتعلقة بفيروس كورونا وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة لوقف تفشي "الجائحة" التي أودت حتى الآن بحياة 154,726 حالة حول العالم فيما ارتفعت أعداد الإصابة إلى 2,261,037 حالة والمتعافون 578,964.

وفي السطور التالية نستعرض تطورات الفيروس في 4 دول أوروبية أعلنت مستجداتها قبل قليل.

بلجيكا

سجلت بلجيكا 290 حالة وفاة، إضافة إلى 1045 إصابة جديدة في حصيلة يومية لفيروس كورونا المستجد، تظهر تراجعاً في معدلات العدوى.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، إن معدل الوفاة تراجع إلى 290 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 313 حالة في اليوم السابق؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 5453 متوفى.

وبشأن الإصابات، أضافت الوزارة أن الفحوص الطبية أكدت إصابة 1045 حالة جديدة بالفيروس مقابل 1329 حالةً في اليوم السابق؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37183 حالةً.

وأشارت إلى تعافي 387 مريضاً وخروجهم من المراكز الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تراجع كذلك عدد الحالات التي تتلقى العلاج في أقسام العناية المركزة في المستشفيات إلى 1119 شخصاً.

أوكرانيا

سجّلت أوكرانيا اليوم 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 5106 حالات.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم، إنها سجّلت 133 حالة وفاة مقابل 125 حالة سجلت أمس، فيما تماثلت 275 حالة للشفاء.

النمسا

ارتفعت حصيلة أعداد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 443 حالةً، فيما زاد اجمالي الإصابات إلى 14595 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، اليوم، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بعد تسجيل 12 حالة وفاة 111 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرةً إلى تعافي 10214 شخصاً.

وكان وزير الصحة النمساوي رودولف انشوبير؛ قد أوضح أمس أن بلاده حققت نجاحاً غير مسبوق في أوروبا بعدما تمكنت من خفض نسبة الإصابات بالفيروس لتصل إلى 0.8 % خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن كانت النسبة واحداً بالمئة في الأيام السابقة.

وكانت النمسا قد استأنفت الثلاثاء الماضي، نشاط العمل في عديد من المتاجر والمحال التجارية بعد إغلاق استمر نحو شهر.

فرنسا

أكّدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي؛ إصابة 1081 من عناصر البحرية الفرنسية العاملين على متن حاملة الطائرات شارل ديجول والسفن المرافقة لها بكورونا المستجد، من إجمالي 2300 عنصر يعملون على أكبر حاملة طائرات فرنسية، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة الجيوش.

وجاءت تلك التصريحات لفلورانس بارلي؛ خلال جلسة استماع أقامها البرلمان الفرنسي للوقوف على الوضع في البلاد وبحث التدابير اللازمة للتصدي للوباء المتفشي، كما أوضحت أنه تم إجراء 2100 فحص، وأنه تأكدت حتى الآن إصابة 1081 بحاراً بكورونا المستجد.

وأفادت بارلي؛ بأن الأعراض ظهرت على 545 عنصراً، وأنه تم نقل 24 بحاراً إلى المستشفى العسكري في مدينة تولون، في جنوب شرق فرنسا، وأن أحدهم في العناية المركزة، كما ذكّرت أنه تمّ وضع البحارة الحاملين للفيروس في الحجر لأسبوعين، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم تظهر بعد نتائج جميع الفحوص.