"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
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تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".
وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.