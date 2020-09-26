"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان يصاحبها نشاطٌ للرياح السطحية.

وتشمل الحالة محافظات: "أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفَيْفا، وهروب".

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.