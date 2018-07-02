"الاتحاد" يبحث ضم "الأحمدي" نجم "فينورد"

كشفت تقارير صحفية هولندية أن اللاعب المغربي كريم الأحمدي قد يخوض تحدٍ جديد في منطقة الشرق الأوسط رفقة نادي الاتحاد السعودي الذي يبحث ضم اللاعب لصفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي .

وقالت الصحف إن اللاعب بالفعل وضع في اعتباره أنه راحل عن صفوف الفريق الهولندي للاحتراف في نادٍ آخر في الفترة المقبلة، رغم أن مدرب فريقه الهولندي طالبه بالاستمرار .

وبخلاف عرض الاتحاد فإن اللاعب يملك أيضاً عروضاً فرنسية، علماً بأنه شارك الموسم الماضي في 41 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين وتبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو .