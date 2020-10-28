جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة

يهدف لإكساب المشاركين المهارات العملية والأساليب التطبيقية وتأهيلهم لسوق العمل

تُواصل جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية للبنين والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم، ويستمر التسجيل حتى ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إلى جانب تأهيلهم لسوق العمل.

واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة؛ داعيةً الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init

جامعة نجران

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28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:53 AM

يهدف لإكساب المشاركين المهارات العملية والأساليب التطبيقية وتأهيلهم لسوق العمل

جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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تُواصل جامعة نجران -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر- استقبال طلبات التسجيل في دبلوم الموارد البشرية للبنين والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم، ويستمر التسجيل حتى ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إلى جانب تأهيلهم لسوق العمل.

واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة؛ داعيةً الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init

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جامعة نجران

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