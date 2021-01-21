الهلال الأحمر بمكة: 9218 متطوعًا ومتطوعة خلال 2020م

شاركت في مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية

أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة أن عدد المتطوعين خلال العام الماضي 2020م بلغت (9218) متطوعًا ومتطوعة في جميع المشاركات من مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية.



وبيّنت الإحصائية أن إجمالي البلاغات المباشرة من قِبل المتطوعين بلغت "3244" ، نقل منها " 248 "حالة، بمشاركة "3837" متطوعًا " 5381" متطوعة، بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من "77244" ساعة تطوع، بينما وفرت الهيئة "380 " فرصة تطوع.



وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة، وبرنامج الجمعة والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.