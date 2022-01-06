الهلال يسعى لفض الشراكة مع النصر والفيصلي للحلم الأول .. تعرف على قائمة الفريقين

في نهائي النسخة الثامنة من كأس السوبر السعودي

كشف المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي " جارديم"، عن تشكيلة فريقه لمباراة كأس السوبر السعودي أمام نظيره الفيصلي، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وضمت تشكيلة الهلال كلاً من:



عبد الله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا، بافيتمبي قوميز.



وجاءت تشكيلة الفيصلي كالآتي:



مصطفى ملائكة، ياسين برناوي، إيجور روسي، رافائيل سيلفا، محمد العمري، إسماعيل سيلفا، هشام فايق، جيليرمي، خالد الكعبي، رومان أمالفيتانو، جوليو تفاريس.

ويسعى الهلال لحصد كأس السوبر السعودي، للمرة الثالثة في تاريخه فيما يأمل الفيصلي تدوين اسمه في لائحة الذهب لأول مرة في تاريخه.