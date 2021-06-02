الكويت تقر استخدام دواء "سوتروفيماب" في علاج "كورونا"

تبرعت بـ40 مليون دولار لبرنامج كوفاكس

أقرت الكويت استخدام دواء سوتروفيماب، الذي تنتجه شركتا "جي.إس.كيه" و"فير بيوتكنولوجيز" كعلاج لفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الأربعاء).

وأوضحت الوكالة أن الكويت تبرعت بمبلغ 40 مليون دولار لبرنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للدول النامية.

والكويت هي ثاني دولة في الشرق الأوسط تقر استخدام العلاج بالأجسام المضادة لعلاج الحالات المتوسطة من كوفيد-19 بعد الإمارات.