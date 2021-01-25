كورونا في 6 دول.. 592 وفاة جديدة بالبرازيل و80 بتونس و57 حالة بمصر

520 إصابة جديدة بالمغرب و437 بكوريا الجنوبية و124 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، عن تسجيلها 28323 إصابة و592 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات السبت.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28323، ليصل العدد الإجمالي إلى 8844577 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 20 يناير 64385 حالة، وفي 21 يناير 59119، وفي 22 يناير 56552، وفي 23 يناير 62334.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 592 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 217037 شخصًا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 20 يناير 1340 حالة، وفي 21 يناير 1316، وفي 22 يناير 1096، وفي 23 يناير 1202.

جدير بالذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دومًا في البرازيل انخفاضًا كبيرًا في نهاية الأسبوع وأيام الاثنين؛ نظرًا لأسباب بيروقراطية وتراجع عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

تونس

سجلت تونس 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و80 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية في بيانها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس 197 ألفًا و373 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و234 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 57 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 161817 حالةً من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 22 وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8150؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 466289.

ومن المتوقع أن يبدأ المغرب حملة التطعيم ضد الفيروس يوم الأربعاء المقبل، بعد تلقيه مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" يوم الجمعة. ومن المنتظر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم الصيني" يوم الأربعاء.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 75.521 إصابة؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.360 حالة.

الصين

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89115 إصابة؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4635.