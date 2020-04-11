"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة

سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.