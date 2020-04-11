"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة

سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

0

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:24 PM

ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 658

سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020