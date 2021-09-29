"أمن الطرق" ينبه من رياح وأتربة وأمطار في "الدرب وبيش"

دعا قائدي المركبات إلى توخي الحذر بسبب مدى تدني الرؤية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من "الدرب وبيش"، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ هبوب رياح نشطة تُصاحبها أتربة مثارة.

وأشار إلى احتمالية هطول أمطار رعدية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعا "أمن الطرق" قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.