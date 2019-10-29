مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,812 كرتون تمور في عدد من المدن اليمنية

على الأسر النازحة والمتضرّرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,812 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.



كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول؛ 2,158 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتَيْ خنفر وزنجبار بمحافظة أبين.



ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.