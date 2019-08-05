٤٨ سريراً إضافياً وتخصصات جديدة بمستشفى الولادة والأطفال بخميس مشيط

تفعيل مركز اضطرابات النمو والسلوك وعيادة المساعدة للإقلاع عن التدخين

قام مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال باستحداث عدة تخصصات جديدة خلال الأشهر الماضية وذلك في إطار الخطوات التطويرية التي تشهدها المستشفيات التابعة لصحة منطقة عسير بتوجية من مدير عام صحة عسير.

كما تم إضافة ٤٨ سريراً للأسرة المفعلة في المستشفى وذلك عبر الاستثمار الأمثل للموارد والكوادر البشرية بالمستشفى وما يحظى به المستشفى من دعم مستمر.

وأوضحت "صحة عسير" أن تلك التخصصات شملت استحداث ودعم عدة أقسام وذلك للتسهيل على المستفيدين من الخدمات الصحية وخدمتهم بالشكل الأمثل. وشملت تلك الأقسام: الكلى، والعظام، والجلدية، والعيون، مشيرة إلى أنه تم تفعيل مركز اضطرابات النمو والسلوك وتفعيل عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وتفعيل قسم جراحة المسالك البولية للأطفال، والعمليات الجراحية بقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم الأسنان.

وقال مدير مستشفى الخميس للولادة والأطفال الدكتور عبدالله الوادعي إن تلك الإنجازات التي تهدف لخدمة المرضى جاءت بتوجيه ودعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، مشيراً إلى أن المدير العام يؤكد بشكل مستمر على ضرورة تطوير الخدمة بالشكل الأمثل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير، وبمتابعة وزير الصحة.