9 مراكز صحية بعسير تنال "الاعتماد المشروط" من "سباهي"

‏من بينها "فرشاط وعبل والحبيل وطريب وسراة عبيدة وخميس مطير"

حصلت تسعة مراكز صحية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، على (الاعتماد/ الاعتماد المشروط)، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي".

وبلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد 7 مراكز، هي: "مركز صحي فرشاط ، ومركز صحي عبل، ومركز صحي الحبيل، ومركز صحي طريب، ومركز صحي سراة عبيدة، ومركز صحي خميس مطير، ومركز صحي سبت تنومة".

وحصل مركزان على الاعتماد المشروط؛ وهما: مركز صحي بلّسمر، ومركز صحي ظهران الجنوب.