"مدرستي" تعفي المعلمين أصحاب الظروف الخاصة من الحضور للمدرسة

البقية عليهم الحضور في الميدان يوماً واحداً في الأسبوع

تضمنت آلية وزارة التعليم حول قرار الدراسة عن بعد؛ التسهيل على المعلمين والمعلمات من خلال حضورهم الافتراضي اليومي عبر منصة "مدرستي" التي تحاكي الواقع، وأعفت -في خطوة تحسب لها- من لديهم ظروف خاصة من الحضور إلى المدرسة، في حين يتعين على البقية الحضور في الميدان يوماً واحداً في الأسبوع.

ونص قرار وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أن يكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضورهم للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

وتتيح "مدرستي" للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.



كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.



