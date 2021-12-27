محلل يمني: ميليشيا الحوثي مخترقة من "ساسها إلى راسها".. وجعبة "التحالف" ممتلئة

لفت إلى أن الفيديو الذي نشره العميد "المالكي" صحيح 100 %

قال المحلل العسكري علي الذهب إن ميليشيا الحوثي مخترقة من "ساسها إلى راسها"، لافتًا إلى أن الفيديو الذي نشره التحالف في المؤتمر الذي انعقد أمس صحيح 100 %.

وغرد المحلل اليمني على حسابه الرسمي في "تويتر" قائلاً: "إن الفيديو الذي نشره التحالف في المؤتمر الذي عقده تركي المالكي صحيح 100٪. أما الخوض في تفاصيل حول ذلك، زمانًا ومكانًا، فليس محله هنا، وليس محله الآن".

مضيفًا: "جعبة التحالف ممتلئة، وجماعة الحوثي مخترقة من ساسها إلى راسها".

وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، عن أدلة تثبت سيطرة ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران على الحوثي، وتحويل الميليشيا مطار صنعاء إلى ورش لتفخيخ الطائرات، وإطلاق الصواريخ.

وعرض "التحالف" أدلة ومخططات بيانية ولقطات جوية لورش صناعة الطائرات المسيَّرة في مطار صنعاء، كما عرض مقاطع مرئية لقيادات من حزب الله في صنعاء أثناء إعطاء أوامر للقيادات الحوثية.

وقال "المالكي" إن هناك تضاربًا في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، وأكد أن نشاط حزب الله الإرهابي امتد إلى خارج لبنان.

وأكد المتحدث الرسمي أن ميليشيا الحوثي اتخذت من مطار صنعاء نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية، لافتًا إلى أنه سيتم إسقاط الحصانة عن أي عين مدني يستخدمها الحوثي لشن هجمات. مضيفًا بأن التحالف ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء.