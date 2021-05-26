"الندوة العالمية" توزع برادات المياه على مساجد السنغال

لتوفير الماء البارد للمصلين في الحرارة الشديدة

وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي برادات المياه على 30 مسجدًا في السنغال، بمدن "رفيسك وتيس وامبور وفاتيك ودكار"، وغيرها من المدن والولايات.

ويهدف المشروع إلى توفير سقيا الماء البارد للمصلين ورواد المساجد في ظروف الحرارة الشديدة.

ولاقت هذه المبادرة استحسان الأئمة والمصلين الذين لهجوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ المملكة حكومة وشعبًا على هذه المشروعات النوعية التي تخدم المساجد والمصلين.