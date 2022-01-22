70 قتيلًا في اشتباكات بين "داعش" والأكراد.. وفرار العشرات من سجناء التنظيم

يدور القتال لليوم الثالث بين الطرفين حول معتقل غويران

تستمر المعارك لليوم الثالث على التوالي، اليوم "السبت"، بين مقاتلين من تنظيم "داعش" الإرهابي والقوات الكردية في شمال شرق سوريا، على إثر هجوم للإرهابيين على سجن أسفر عن سقوط أكثر من سبعين قتيلًا؛ بحسب ما أفاد السبت المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الاشتباكات أدت إلى مقتل 28 عنصرًا من القوات الأمنية الكردية، و45 مسلحًا من عناصر "داعش"، وخمسة مدنيين منذ بدء الهجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأضاف أن "الدواعش" هاجموا ليل الخميس الجمعة سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافًا من عناصر التنظيم.

وأوضح "عبد الرحمن" أن الأكراد قبضوا على مئات السجناء من "داعش"، بينما لا يزال العشرات منهم فارين من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنوا من الهرب.

وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه تنظيم الدولة الإسلامية منذ دحره في سوريا في مارس 2019.

وتصدّت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، وعمادها مقاتلون أكراد، للعملية، وتدور اشتباكات بين الطرفين أوقعت قتلى وجرحى، وتمكّن عشرات الأسرى على إثرها من الفرار.