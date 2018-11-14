من منتدى "مسك" العالمي .. الناصر: نستثمر في الشباب على مستوى عالٍ

قال: شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي بمختلف المجالات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر: إن شركات الاتصالات يقع على عاتقها قيادة التحول الرقمي، ليس فقط في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ بل أيضاً في المجالات الأخرى، مثل المواصلات، الصحة، التعليم، وغيرها.

وأضاف المهندس الناصر؛ خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي للشباب: شركة الاتصالات السعودية تستثمر في الشباب على مستوى عالٍ وفي مجالات متعددة.

وتابع: لدينا في شركة الاتصالات السعودية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة أكاديميةSTC إنسباير يو، وعديد من القنوات التي تدعم توجهنا نحو تمكين الشباب.