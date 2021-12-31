شاهد.. "شلالات العيبة" بالداهنة ترسم لوحات ساحرة تجذب أنظار المتنزهين

الأمطار الديمية تبلغ جبال طويق وسدير وتسيل الأودية.. وعدسة "اليحيي" توثق

هطلت، مساء أمس، أمطار متفرقة على جبال طويق وسدير، أجرت عددًا من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار الديمية المنطقة الواقعة بين الوشم وسدير، والتي أجرت وادي العيبة ووادي المشقر الذي يمتد من جبال طويق شمال شرق الداهنة بالوشم، حتى يصل إلى محافظة المجمعة بسدير.

وشكلت شلالات العيبة بالداهنة لوحات جمالية جذبت أنظار المتنزهين ومحبي الطبية؛ حيث رصدها عبدالعزيز اليحيى بعدسته، وخص بها متابعي "سبق".