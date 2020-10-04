أكثر من 717 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في جدة

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّمت مراكز "تأكد" منذ بدء أعمالها حتى الآن في جدة خدماتها لـ 717158 مستفيداً.

وخُصّصت مراكز "تأكد" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

يذكر أن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.