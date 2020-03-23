"الصحة" تعلن تسجيل 51 حالة جديدة لـ"كورونا".. هذه تفاصيلها

عدد المتعافين ارتفع إلى 19 حالة .. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 562 حالة.

وبينت أن الحالات الجديدة سجلت 18 منها في الرياض و12 في مكة المكرمة و6 في الطائف و5 في بيشة و3 في الدمام و3 في القطيف و2 في جازان، وحالة في كل من نجران والقنفذة.

وأكدت أن حالات التعافي ارتفعت إلى 19 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة ولله الحمد.