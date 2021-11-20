22 شاحنة من "إغاثي الملك سلمان" تعبر منفذ الوديعة صوب محافظات يمنية

تحمل على متنها 1.000 خيمة و1.750 حقيبة إيوائية و7.060 كرتون تمر

عبرت 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر 2021م، منفذ الوديعة الحدودي، تحمل على متنها 1.000 خيمة، و1.750 حقيبة إيوائية، و7.060 كرتون تمر متوجهة لمحافظات: عدن، مأرب الجوف، المهرة، حضرموت.



جاء ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.