كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 61 ألف إصابة جديدة وإجمالي الإصابات بكندا 700 ألف

520 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و109 حالات إضافية بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 61567 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية و1050 وفاة.

وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل ثمانية ملايين و455059 إصابة منذ بدء ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 209 آلاف و296؛ مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

كندا

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في كندا حتى يوم السبت 702183 حالة؛ فيما بلغت حصيلة وفياته 17865 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية الكندية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إصابة شخص في مقاطعة ألبيرتا بكورونا الجنوب إفريقي.

وقالت دينا هينشو كبيرة مسؤولي الصحة الطبية بالمقاطعة: "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على انتقال السلالة المتحورة من الفيروس لأشخاص آخرين"؛ لافتة إلى أنها تعتقد أن العدوى انتقلت للمصاب أثناء سفره.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72.340 إصابة.

الصين

سجلت الصين 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية؛ 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين، و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.