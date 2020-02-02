"الكرملين": صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

"ديميتري": ردّ فعل فلسطين وتضامن الدول معها يجعلنا نشكّ في تطبيقها

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم بأنه "يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال "بيسكوف": "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن".

ووفق "روسيا اليوم"، أضاف "بيسكوف" أن رد فعل فلسطين السلبي، وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة "ترامب"، يجعل موسكو تشكّ في قابلية هذه الخطة للحياة.