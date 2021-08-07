غداً.. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئة الإدارية للمدارس‎‎

لمباشرة أعمالهم استعداداً لعودة الطلاب بالعام الدراسي الجديد 1443هـ

يعود يوم غد الأحد المشرفون والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات الممارسون، إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس يوم الأحد الموافق 14 - 1 - 1443هـ.

0

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 10:30 AM

لمباشرة أعمالهم استعداداً لعودة الطلاب بالعام الدراسي الجديد 1443هـ

غداً.. عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئة الإدارية للمدارس‎‎

سعود الدعجاني

الرياض

0 113

يعود يوم غد الأحد المشرفون والمشرفات التربويات ومنسوبو ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية بالمدارس؛ لمباشرة أعمالهم استعداداً للعام الدراسي الجديد.

يأتي ذلك فيما يعود المعلمون والمعلمات الممارسون، إلى التدريس في جميع المراحل الدراسية في المدارس يوم الأحد الموافق 14 - 1 - 1443هـ.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021