المغرب تُسجل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 153 ألفًا و761 والوفيات 2636 شخصًا

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 1357 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 153 ألفًا و761.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المغربية الاثنين أنها سجلت أيضًا 31 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2636، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 129 ألفًا و498، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 21 ألفًا و627.