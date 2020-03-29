الأرصاد تنبه: سحب رعدية ممطرة على أضم وميسان والعرضيات

تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، وميسان، والعرضيات، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.