مدير التعليم بالقنفذة يدشن مهرجان أندية الحي للبنين

افتتاح أندية البنات الاثنين المقبل

دشن مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، مساء أمس، مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين، وذلك على الكورنيش الغربي بالمحافظة، بحضور شرفي من عميد الكلية التقنية بمحافظة القنفذة الدكتور حامد المنتشري، ومشاركة 13 ناديًا من أندية الأحياء الترفيهية التعليمية بتعليم القنفذة، مقسمة إلى 7 أندية للبنين شاركت يوم أمس، و 6 أندية للبنات سيكون موعدهم الأسبوع القادم، وتحديدًا يوم الاثنين المقبل.

وكانت مشاركات قسم البنين كالتالي: بيت الشعر والضيافة نادي الحي بمدرسة التضامن بخميس حرب، مشروع ماهر لمدرسة الملك عبدالله، مبادرة انتماء (كيف نكون قدوة)، عرض منجزات أندية الحي، همم عالية لذوي الاحتياجات الخاصة نادي الحي بحلي، شراكات مجتمعية مع دراج القنفذة سباق أون لاين، ومستشفى الجنوب قياس سكر وضغط، المرسم الحر نادي الحي بالقوز، وكذلك لوحات شعبية متنوعة، وأوبريت نادي الحي بمدرسة زيد بن ثابت ونادي المظيلف، والعديد من المسابقات المتنوعة، ومشاركات عديدة لأطفال نادي العرضية الشمالية والجنوبية.

فيما أوضح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن مهرجان أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين، يقدم كثيرًا من الفعاليات والمسابقات والبرامج والهدايا، ويستهدف كل شرائح المجتمع بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية.

وأكد مدير تعليم القنفذة أننا سعدنا بافتتاح المهرجان الترفيهي لأندية الأحياء بمحافظة القنفذة، والذي يحقق جودة الحياة، والذي يأتي ترجمة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وقيادتها، أعزّها الله، ممثلة في مولاي الملك سلمان يحفظه الله، وسيدي ولي العهد محمد العزم والطموح والرفاة، سدده الله للعناية بكل ما يخدم مبادرة تحسين جودة الحياة.

يشار إلى أن هذا المهرجان أتى بموافقة كريمة من قبل سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، حفظه اللهـ وبتوجيه ودعم مباشر من قبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حفظه الله، ومتابعة شخصية من قبل محافظ القنفذة، وبتنفيذ إدارة التعليم بالمحافظة، ضمن برامج شركة تطوير التعليمية التي تتبعها الأندية، وتعاون كافة القطاعات الحكومية ذات الارتباط كالبلدية والأمن العام.

