بالصور.. الأمانة تكشف عن مصنع قهوة تديره عمالة مخالفة شمالي الطائف

عثر على 4 طن مغلفة وجاهزة للتصدير تحت مسمى علامات تجارية معروفة

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً بـ"وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق مكتب الخدمات البلدية بعشيرة شمالي المحافظة، عن مصنع للقهوة ومشتقاتها داخل إحدى الاستراحات تُديره عمالة مُخالفة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع.

وفي التفاصيل، تم مداهمة مصنع القهوة ومشتقاتها داخل الاستراحة، بقيادة رئيس بلدية عشيرة، والمراقبين، ومشاركة قوة أمنية من الشرطة، حيث وجدَ مجموعة من العمالة المخالفة تقوم بتصنيع وتغليف جميع أنواع القهوة وتصديرها تحت مُسمى "علامات تجارية معروفة"، حيث تُقدر الكمية حدود 4 طن تقريباً، كما عُثر على أدوات ومُعدات تستخدم في التصنيع، وتم اتخاذ اللازم وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.