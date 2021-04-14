رعدية ممطرة ليلية.. الحصيني: سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
نبّه من الرياح والغبار.. الممطرة والرعدية على شرق الطائف والباحة وعسير
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: السحب الممطرة والرعدية وحبات برد اليوم الأربعاء 2/ 9/ 1442هـ على شرق الطائف والباحة وعسير وغرب نجران وعلى أجزاء من الشرقية والكويت.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: هناك سحب تتطور على أجزاء من منطقة الرياض ومتوقع تشكّل "سحب السريات"، وهي سحب رعدية ممطرة ليلية، والتنبيه من الرياح والغبار.