"الصحة": تسجيل 1251 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1026 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، تسجيل 1251 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 451687 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1026 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 434439 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7377 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9871 والحالات الحرجة 1443 حالة.