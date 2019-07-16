جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين

دعتهم لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة دون أي وثائق

أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.

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16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 11:11 AM

دعتهم لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة دون أي وثائق

جامعة الباحة تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أعلنت جامعة الباحة اليوم؛ ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أسماء المقبولين في الدفعة الثانية بالجامعة للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1440/ 1441هـ.

ودعت العمادةُ المقبولين لتأكيد قبولهم خلال 72 ساعة؛ إذ لا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، أو مراجعة العمادة.

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