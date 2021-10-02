الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة ‏جديدة ‏و‎ 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎ 43,533,168، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 698,672‎.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

3

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 10:31 PM

الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

2 334

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة ‏جديدة ‏و‎ 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎ 43,533,168، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 698,672‎.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021