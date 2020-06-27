موسم "البنزهير" بدأ بوادي الدواسر.. 5 ريالات للكيلو ومفيد للمناعة ولزراعته طريقة

كان قد انطلق بجلب المزارعين ثماره للأسواق وحرص أسري على توفيره طازجاً

بدأ مزارعو وادي الدواسر في جلب ثمار الليمون "البنزهير"، إلى أسواق المحافظة منذُ دخول شهر يونيو الحالي؛ حيث بدأ سعر الكيلو مطلع الشهر يراوح بين 8 و10ريالات، وانخفض مع زيادة الانتاج إلى 5 ريالات.

وتحرص الأسر بالمحافظة على أن يكون الليمون ضمن الأساسيات على المائدة خلال توافره طازجاً سواء كان عصيراً، أو مع السلطات ومختلف الأكلات، لما فيه من الفوائد الصحية، كما تحرص بعض الأسر أن تكون شجرة البنزهير من أشجار الحديقة المنزلية، لما لها من رائحة عطرية فواحة خلال فصل الربيع.

وأكدت المتخصصة في التغذية هياء الدوسري، أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (ج) ومضادات الأكسدة الأخرى والمتوافرة في ذلك الليمون يمكن أن تساعد الجهاز المناعي على محاربة الجراثيم التي تسبب نزلات البرد أو الإنفلونزا، كما يساعد فيتامين (ج) الجهاز المناعي على إنتاج مزيد من الخلايا ويحسن أيضًا قدرة تلك الخلايا على قتل الميكروبات وحماية الجسم من الأمراض.

وعن زراعة شجرة الليمون البنزهير، أوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن السويس، أن ذلك الأمر يتطلب اختيار مكان ذي تربة عميقة مزيجية (لا طينية ولا رملية) عمقها لا يقل عن مترين وعمل حفرة لا تقل عن متر مكعب ومن ثم ملؤها بتربة عميقة، وخلال فترة التزهير يكون الري خفيفاً وذلك لرقة الحامل الثمري لأزهار الليمون، حيث إن إغداق الماء عليها يفصل الزهرة وتسقط، وفي الوقت نفسه إذا منع عنها الماء سقطت، وجفّ الحامل الثمري وسقطت الزهرة.