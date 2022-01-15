"التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة" تستقبل أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة

يوم الأحد.. من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الثاني

تستقبل المنشآت التدريبية بمنطقة المدينة المنورة يوم الأحد، أكثر من ٢٠ ألف متدرب ومتدربة من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الثاني والمستمرين في برامجهم التدريبية.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد بن عياد الردادي، أن المنشآت التدريبية استقبلت ما لا يزيد على ٣٥٠٠ متدرب ومتدربة للفصل الثاني في برامج الدبلوم والبكالوريوس للكليات التقنية والسياحة والفندقة وبرامج الدبلوم للمعاهد الصناعية؛ حيث تم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالمنشآت التدريبية ضمن الخطة التوسعية لاستيعاب أكبر عدد من خريجي المرحلة المتوسطة والثانوية وإعدادهم لسوق العمل بالكفاءة المطلوبة.

وأكد "الردادي" أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على توفير بيئة تدريبية تركز على الجودة، مع الحرص على سلامة المتدربين والمتدربات، وضمان تلقيهم التدريب بجودة، وتطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات التي أصدرتها الجهات ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع فصلًا تدريبيًّا حافلًا بالجد والنجاح.