"قوى الأمن" بالدمام يحصل على الاعتماد الأمريكي لتدريب الكوادر التمريضية

بعد استيفاء المعايير والإجراءات اللازمة للتدريب حسب المتطلبات العالمية

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على اعتماد المركز الأمريكي للاعتماد التمريضي (ANCC) كمستشفى مؤهل لتدريب وتطوير الكوادر التمريضية (NCPD).

جاء ذلك بعد استيفاء قسم التعليم والتطوير المستمر في إدارة التمريض بالمستشفى، كافة المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب كوادر التمريض حسب المتطلبات العالمية، بما يضمن تطوير وتأهيل الكوادر من منسوبي المستشفى، وأي جهة أخرى ترغب في تدريب كوادرها التمريضية وفق معايير المركز ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التمريضية المقدمة للمستفيدين.

ويأتي هذا الاعتماد امتداداً للعديد من الاعتمادات الطبية العالمية التي حصلت عليها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفيات قوى الأمن، سعيًا منها لتطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها وذويهم من عسكريين ومدنيين.