"الأرصاد": أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم المناطق

رياح سطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا لأمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 36كم/ساعة. تصل سرعتها إلى 40كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.