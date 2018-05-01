حريق وإصابات في فرضية نفذها مستشفى الملك خالد بالخرج

نفذت بآلية تحاكي الواقع رفعت فيها الطوارئ لـ"Code Red"

نفذت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني صباح اليوم الثلاثاء تجربة فرضية للإخلاء والإطفاء في قسم تنويم الجراحة – رجال، بإشراف مباشر من مدير مستشفى الملك خالد الأخصائي فهد بن محمد الممخور ومدير إدارة الدفاع المدني العقيد خالد السعيس ومسؤول الأمن والسلامة في صحة الرياض المهندس محمد عبدالله العنزي "بالنيابة".



وكانت الفرضية قد نفذت بآلية تحاكي حادثًا حقيقيًا، بدأت بنشوب حريق في قسم تنويم الجراحة للرجال في الدور الأول نتج منه عدة إصابات، وفور اكتشاف الحريق قامت إدارة المستشفى ممثلاً بإدارة السلامة وإدارة الخدمات والأمن بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالكوارث والحرائق "Code Red"، وتم إخلاء جميع الحالات لمنطقة الفرز خلال مدة لم تتجاوز الدقيقتين فقط.



وقامت على الفور الفرق الطبية والعاملون داخل المستشفى على مكافحة الحريق وإخلاء المرضى المنومين في القسم حتى وصلت آليات الدفاع المدني التي عملت على إخماد تام للحريق كما قامت بإخلاء المحتجزين وتأمين سلامة الموقع.



فيما بذلت الفرق الطبية كل الجهد في تقديم الخدمات الطبية للمصابين نتيجة الحريق وتسهيل عملية نقلهم عبر مركبات الإسعاف من المستشفى ومن الهلال الأحمر ومن المستشفى العسكري ومن مستشفى النساء والولادة ومن مجمعات التعاون الطبية ومجمع طبيبك التي شاركت بالفرضية إلى أقسام الإسعاف والطوارئ، حيث استكملوا الرعاية الطبية هناك.



عقبها عقد مدير المستشفى ومدير إدارة الدفاع المدني اجتماعًا مشتركاً مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية، حيث تمت مناقشة أبرز المعوقات والملاحظات وطرق معالجتها، كذلك التأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث – لا قدر الله-.



وفي ختام الفرضية قدم "الممخور" شكره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات المشاركة وهي الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية ومرور الخرج وشركة الكهرباء ومستشفى النساء والولادة ومستشفى العسكري ومجمعات التعاون الطبية ومجمع طبيبك.



ومن جانبه فقد ذكر مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد الممخور أن هذه الفرضية تأتي ضمن سلسلة فرضيات وهمية لتنفيذ خطة الكوارث الداخلية، وهي كخطوات استباقية لتدريب العاملين بالمنشأة الصحية على مواجهة الحالات الطارئة والحرائق والطريقة الصحيحة والمثلى في التعامل معها.