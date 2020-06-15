"بلدية القفل" تواصل معالجة التشوه البصري والإصحاح البيئي

تستخدم أحدث تقنية للرش وفق أعلى المعايير

واصلت بلدية مركز ‎القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بإدارة الخِدْمات، قسم النظافة، حملاتها التصحيحية لمعالجة التشوه البصري بهدف تنفيذ خدمات البلدية كافة من خلال إزالة والتقاط النفايات بقرى مركز القفل للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة داخل المركز وقراه.

وأكد رئيس بلدية القفل محمد حسن الحامظي أن البلدية تسعى لتحسين المشهد الحضري ومعالجة ‎التشوه البصري من خلال حملاتها الميدانية ونظافة الساحات والمرافق العامة في الشوارع والطرقات التابعة للمركز.

وأكد أن حملات النظاقة والرش تأتي ضمن خطة متكاملة لجميع قرى المركز، مبينًا أن الحملة تأتي وفق أعلى معايير الرش التي تستخدم جهاز ULV المحمول على الكتف، والضباب المحمول على الكتف، بالإضافة إلى مرشات ظهرية، ورذاذ عادي مثبت على السيارة التي تجوب الطرقات ووسط الأحياء، وكذلك جهاز ULV على السيارة إلى جانب الفرق الراجلة التي تصل إلى المواقع التي قد لا تصلها المركبات.

وبيّن رئيس البلدية أن الجولات مستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وإزالتها، للحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين.