الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وبحوزته 7 أسلحة نارية بالطائف

نشر لنفسه مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ نشر مقاطع "فيديو" على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وضُبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية، ومواد مخدرة.

وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.