الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وبحوزته 7 أسلحة نارية بالطائف

نشر لنفسه مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ نشر مقاطع "فيديو" على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وضُبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية، ومواد مخدرة.

وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

0

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443 11:16 PM

نشر لنفسه مقاطع فيديو على أحد تطبيقات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة

الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء وبحوزته 7 أسلحة نارية بالطائف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

1 949

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ نشر مقاطع "فيديو" على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر، وضُبط بحوزته (7) أسلحة نارية متعددة و(514) ذخيرة حية، ومواد مخدرة.

وأفاد بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021