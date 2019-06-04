محافظ يدمة يتقدم المصلين بعيد الفطر ويعايد المرضى بالمستشفى العام

استقبل المواطنين والمشايخ والمسؤولين المهنئين بالعيد

أدى محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم صلاة العيد بحضور عدد كبير من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.



وعقب الصلاة استقبل العنزي المواطنين والمشايخ والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين، وذلك في الصالة الرئيسية بالمحافظة، ورفع المحافظ باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب القبائل وأهالي محافظة يدمة التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبه عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.



كما قام المحافظ ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة بزيارة المرضى المنومين بالمستشفى العام بيدمة الذين قدم لهم التهاني بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



وفي الختام دعا العنزي الله عزل وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود هذا البلد الغالي.