حالة تستمر حتى 7 مساء.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

الأرصاد: تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي ‏إلى ‏تدني مدى الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، ‏هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية حائل

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 10:39 AM

الأرصاد: تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي ‏إلى ‏تدني مدى الرؤية

حالة تستمر حتى 7 مساء.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، ‏هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة حائل، ‏تشمل ‏مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة ‏مساءً.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية حائل

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