حالة تستمر حتى 7 مساء.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية حائل
الأرصاد: تُسبق برياح نشطة مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.