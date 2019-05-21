الأرصاد في تنبيه متقدم لـ"مكة المكرمة": أمطار غزيرة تتواصل للمساء

قالت: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية الييئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد بدأت من الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل محافظة الخرمة الطائف وتربة والكامل ورنية وميسان ومكة المكرمة.

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21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 07:49 PM

قالت: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتساقط البرد

الأرصاد في تنبيه متقدم لـ"مكة المكرمة": أمطار غزيرة تتواصل للمساء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية الييئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد بدأت من الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل محافظة الخرمة الطائف وتربة والكامل ورنية وميسان ومكة المكرمة.

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