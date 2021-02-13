الفتح يعود لسكة الانتصارات.. ويضرب العين بـ(هاتريك)

في الجولة الـ18 من دوري المحترفين

عاد الفتح لسكة الانتصارات، وأسقط ضيفه العين بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



وبلغ الفتح النقطة الـ22 في المركز الـ11، فيما بقي العين متذيلاً قائمة الترتيب برصيد 13 نقطة.



الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، رغم محاولات الفتح بلوغ مرمى الضيف مبكرًا، لكن النهايات كانت سلبية.



وفي الشوط الثاني حضرت الأهداف، وكان العين هو البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ50 عن طريق باستوس.



وعاد الفتح للمباراة عند الدقيقة الـ53 بهدف "ميتشل تيفريدي".



ووسط محاولات عيناوية تمكّن "خوانبي" من إحراز هدف التعزيز للعين عند الدقيقة الـ61. وبرأسية "تيفريدي" التي وصلته من ركلة زاوية عند الدقيقة الـ75 عدَّل النتيجة للفتح بهدفين لمثلهما.



وعند الدقيقة الـ84 عاد "تيفريدي" ليرسم الفرح على محيا لاعبي الفتح من خلال رأسية رائعة، وصلته من الزقعان، أسكنها "تيفريدي" داخل الشباك (هاتريك) هدفًا ثالثًا للفتح، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث التي تبعده عن مناطق الخطر "مؤقتًا".